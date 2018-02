В Британии прогремел взрыв

Пока ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт, заявила британская полиция, попросив воздержаться от спекуляций на эту тему, пишет РИА Новости.

Emergency services are dealing with a fire in Hinckley Rd, Leicester. Incident will be the subject of a joint investigation with the fire service. Public asked not to speculate but at this stage there is no indication this is terrorist related.



https://t.co/KXgeEHIVPe