В Британии прогремел взрыв

Известно о шести пострадавших, двое из них находятся в критическом состоянии.

Пока ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт, заявила британская полиция, попросив воздержаться от спекуляций на эту тему, пишет РИА Новости.

Emergency services are dealing with a fire in Hinckley Rd, Leicester. Incident will be the subject of a joint investigation with the fire service. Public asked not to speculate but at this stage there is no indication this is terrorist related.



https://t.co/KXgeEHIVPe — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25 февраля 2018 г.

"Сотрудники экстренных служб тушат пожар на улице Хинкли в Лестере. Инцидент станет предметом совместного с противопожарной службой расследования. Граждан просим воздержаться от спекуляций, но на данном этапе указаний на теракт нет", — говорится в заявлении полиции в Twitter.

Вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в городе Лестер в центральной части Англии. На фото и видеозаписях с места событий виден дом в огне и клубы дыма.

Полиция заявила, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась.

По данным пожарной службы, в двухэтажном доме произошло обрушение. Очевидцы сообщили, что "здание выглядит полностью разрушенным". Поисково-спасательные работы продолжаются. Известно о шести пострадавших, двое из них находятся в критическом состоянии.

Очевидцы рассказали, что на первом этаже дома находился магазин, над ним — квартиры. Когда дом обрушился, вокруг было много дыма, соседние дома затряслись. Некоторые считают, что был слышен шум, похожий на взрыв бомбы.

Фото: Bigmir.net