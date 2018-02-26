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В Астане на нескольких улицах отключат воду

26 февраля 2018, 06:10

Отключение воды запланировано с 10 до 22 часов.

В связи с ремонтными работами по нескольким улицам Астаны отключат воду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на городской центр мониторинга и оперативного реагирования.

Как сообщается на официальной странице центра в Facebook, отключение воды запланировано с 10 до 22 часов в домах по ул. Лепси, 42, 42/1, ул. Иле, 30, 30/1, 32, пр. Кошкарбаева, 80. Причина - ремонтные работы на водопроводе диаметром 200 мм.

Также будет отключена электроэнергия с 9 до 13 часов в жилом массиве Коктал-1, ул. 150 лет Абая (частично), ул. Бозбиік, Акбокен, Жайылма. С 14 до 17.30 - в домах по пр. Тлендиева (частично), ул. Радлова, Бозбиік, Кызылкенеш, Сулутал, Сейдаллина, Акбиік, Даулет Керей, Байынкол, переулки Майлыбай, Келешек.

Фото: volyn24.com


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