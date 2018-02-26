ФК "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над ФК "Челси" в матче АПЛ

Футболисты "Манчестер Юнайтед" одержали волевую победу над "Челси" в домашнем матче 28-го тура английской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Игра проходила вчера, 25 февраля, на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 2:1. На 32-й минуте Виллиан вывел "Челси" вперед, но голы Ромелу Лукаку на 39-й и Джесси Лингарда на 75-й принесли хозяевам победу. При этом обе команды по разу попадали в перекладину.

С 59 очками "МЮ" идет на втором месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 13 баллов. Пятую строчку с 53 очками занимает "Челси".

Фото из твиттера "Манчестер Юнайтед"





