ФК "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над ФК "Челси" в матче АПЛ
26 февраля 2018, 07:13
Манкунианцы идут вторыми в таблице.
Футболисты "Манчестер Юнайтед" одержали волевую победу над "Челси" в домашнем матче 28-го тура английской премьер-лиги, передает Vesti.kz.
Игра проходила вчера, 25 февраля, на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 2:1. На 32-й минуте Виллиан вывел "Челси" вперед, но голы Ромелу Лукаку на 39-й и Джесси Лингарда на 75-й принесли хозяевам победу. При этом обе команды по разу попадали в перекладину.
С 59 очками "МЮ" идет на втором месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 13 баллов. Пятую строчку с 53 очками занимает "Челси".
Фото из твиттера "Манчестер Юнайтед"
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