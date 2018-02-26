Ученые выяснили преимущества пессимизма
Ученые сосредоточили свое внимание на «оборонительном» пессимизме —стратегии, которая помогает человеку преодолеть тревогу.
Британские ученые выяснили, что так называемый «оборонительный пессимизм» помогает людям лучше выполнять поставленные задачи и более щепетильно относиться к здоровью. Результаты исследования опубликованы в The Conservation, пишет Лента.ру.
Ученые сосредоточили свое внимание на «оборонительном» пессимизме —стратегии, которая помогает человеку преодолеть тревогу. Они предположили, что заниженные ожидания и страх ударить в грязь лицом заставляют пессимистов более тщательно продумывать каждый свой шаг. К примеру, если пессимист отправляется на собеседование, он заранее ждет провала и мысленно рассматривает худшие сценарии, тем самым избегая их. В его голове выстраивается план действий, который сможет гарантировать, что воображаемые неудачи не произойдут.
Предположения были доказаны в ходе эксперимента, где людей просили из паззлов собрать слова. Находившиеся в плохом настроения люди лучше справлялись с задачей, чем те, кто был весел.
Другой эксперимент состоял в том, что больных воспалением кишечника и артритом попросили оценить свое будущее. Оптимисты мало думали о болезни, в то время как пессимисты искали возможности справиться с недугом. То есть, негативное мышление может иметь определенные преимущества и для здоровья: пессимисты, как правило, более обеспокоены своим состоянием, и, к примеру, если начнется эпидемия, с большей долей вероятности будут предпринимать профилактические меры.
Фото: Oliver Zimmermann / imago sportfotodienst / Globallookpress.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.