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Принц Гарри удалил секретную страницу в Facebook

26 февраля 2018, 08:02

Чтобы никто не узнал о его увлечении, принц придумал себе ненастоящие имя и фамилию.

В мае вся Великобритания будет следить за свадьбой принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл по национальному телевидению. По слухам, пара сошлась на общем увлечении благотворительностью, однако до знакомства с актрисой принц вёл более раскрепощённый образ жизни. В частности, он был фанатом Facebook и даже завёл секретную страницу, куда постоянно выкладывал фотографии с бывшей девушкой, сообщает Life.ru.

Кроме того, на снимках принц играл со своими друзьями в покер на раздевание в гостиничном номере Лас-Вегаса. И считается, что именно этот инцидент стал причиной того, что аккаунт был удалён — во избежание скандалов в прессе. До этого Гарри пользовался Facebook на протяжении четырёх лет, где он регулярно делился своими мыслями и событиями в жизни.

Чтобы никто из королевской семьи не знал о его увлечении, принц зарегистрировался под подставным именем — Спайк Уэллс.

Фото: Life.ru


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