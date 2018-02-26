Неймар получил травму и со слезами покинул поле на носилках

26 февраля 2018, 08:50

Бразилец получил повреждение правого голеностопа в концовке игры.

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпиона Франции по футболу с "Марселем", пишет Vest.kz.

Бразилец получил повреждение правого голеностопа в концовке игры. Неймар неудачно наступил на газон после единоборства с полузащитником гостей Буна Сарром. В итоге нападающего, который не сдержал слез, унесли на носилках.

К тому моменту ПСЖ уже произвел все три замены и вынужден был завершать матч вдесятером. Сама встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Килиан Мбаппе (десятая минута) и Эдинсон Кавани (55-я), еще один мяч в свои ворота отправил игрок "Марселя" Роланду (27-я).

ПСЖ с 71 очком лидирует в турнирной таблице, обгоняя ближайших преследователей из "Монако" на 14 баллов. "Марсель", потерпевший первое поражение в чемпионате с 17 декабря, с 55 очками занимает третью строчку.

Фото: The Sun


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код