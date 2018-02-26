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В Китае предложили внести изменения в Конституцию

26 февраля 2018, 09:17

Нынешний председатель КНР Си Цзиньпин возможно сможет быть переизбран после 2023 года на третий срок.

На открывающемся в Пекине пленуме ЦК Коммунистической партии Китая рассмотрят предложения по изменению Конституции страны. Нововведения будут касаться ограничения двумя сроками на занятие должности председателя КНР, сообщает издание South China Morning Post, передает Лента.ру.

Если изменения будут приняты, нынешний председатель КНР Си Цзиньпин сможет быть переизбран после 2023 года на третий срок.

Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году — председателем КНР. Как ожидается, он будет переизбран главой государства на предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая пройдет в марте.

В ноябре прошлого года Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК компартии, уставом КПК ограничения на занятие высшего партийного поста не предусмотрены.

Вопросы изменений в Конституции входят в прерогативу сессий ВСНП и, как считают наблюдатели, будут приняты на заседании в текущем году.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press


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