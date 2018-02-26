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Туманная погода сохранится на большей части Казахстана

26 февраля 2018, 09:29

Местами пройдет снег.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдет снег, ожидается усиление ветра, низовая метель, на западе - гололед. На большей части республики сохранится туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Алматинской области местами ожидается туман, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, низовая метель.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Атырауской – гололед.

В Алматы днем 6°, преимущественно ясно.

В Астане днем -5°, облачно.

Фактическая погода по состоянию на 9:30

Фото: today.kz.


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