Ученые выяснили, какая группа людей наиболее склонна к ожирению 

Лучший способ сохранить здоровый вес — есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи.

Люди, родившиеся в период с начала 1980-х по середину 1990-х годов, наиболее склонны к ожирению по сравнению с предыдущими поколениями. Об этом говорится в исследовании, проведенном британской благотворительной организацией Cancer Research UK, передает Лента.ру.

Специалисты считают, что примерно 70 процентов представителей поколения 1980-х и 1990-х годов будут страдать ожирением в возрасте от 35 до 44 лет. В то же время избыточный вес в этом возрасте имели только пять человек из десяти, родившихся с 1945 по 1955 годы.

«Миллениалы известны тем, что следуют трендам здорового питания, но ничто не превзойдет сбалансированную диету. Лучший способ сохранить здоровый вес — есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды», — заявила один из авторов исследования профессор Линда Баул.

При этом в организации напомнили, что лишний вес провоцирует 13 видов онкологических заболеваний, в том числе рак груди, кишечника и почек.

Фото: Wang Zhid / Zumapress / Globallookpress.com