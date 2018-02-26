Теннисистка Путинцева улучшила положение в рейтинге WTA

На первую строчку в одиночном разряде поднялась румынка Симона Халеп.

Вышел обновленный рейтинг представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

На первую строчку в одиночном разряде поднялась румынка Симона Халеп, второе место — у датской спортсменки Каролин Возняцки, третью позицию занимает Гарбинье Мугуруса из Испании.

Сильнейшая теннисистка Казахстана Зарина Дияс осталась на 54-м месте. Юлия Путинцева по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга отыграла четыре строки и стала 79-й.

В табеле о рангах парного разряда единственная представительница Казахстана в ТОП-100 Ярослава Шведова опустилась на 22 позиции и теперь располагается на 77-й строчке.

Фото: sports.kz