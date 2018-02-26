Теннисистка Путинцева улучшила положение в рейтинге WTA
26 февраля 2018, 09:39
На первую строчку в одиночном разряде поднялась румынка Симона Халеп.
Вышел обновленный рейтинг представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.
На первую строчку в одиночном разряде поднялась румынка Симона Халеп, второе место — у датской спортсменки Каролин Возняцки, третью позицию занимает Гарбинье Мугуруса из Испании.
Сильнейшая теннисистка Казахстана Зарина Дияс осталась на 54-м месте. Юлия Путинцева по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга отыграла четыре строки и стала 79-й.
В табеле о рангах парного разряда единственная представительница Казахстана в ТОП-100 Ярослава Шведова опустилась на 22 позиции и теперь располагается на 77-й строчке.
Фото: sports.kz
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