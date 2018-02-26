За счет чего Казахстан планирует увеличить добычу нефти в 2018 году

Казахстан в 2018 году планирует добыть 87 млн тонн нефти. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2018 год план добычи пока составляет 87 млн тонн. Основной прирост добычи в 2017 году связан с ростом на месторождении Кашаган, это 8,2 млн тонн. Также за счет роста на Тенгизе и Карачаганаке», - сказал Канат Бозумбаев.

Министр добавил, то в 2018 году основной прирост ожидается за счет месторождения Кашаган.

«План добычи на Кашагане составляет порядка 11 млн тонн. При этом ожидается снижение добычи на месторождениях Кызылординской и актюбинской групп, связанное с поздней стадией разработки и естественным истощением данных месторождений», - сообщил Канат Бозумбаев.

Глава Минэнерго также отметил, что объем экспорта нефти в 2017 году составил 96,8 млн тонн, что показывает рост к 2016 году на 12,4%.