26 февраля 2018, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»
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