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Путин подписал новую госпрограмму вооружения

26 февраля 2018, 09:45

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, документ планировали принять еще в 2016 году, но отложили его из-за падения цен на нефть и валютных скачков, передает телеканала НТВ.

«Минобороны выступило с инициативой отложить ее принятие до стабилизации ситуации, тем более что нынешняя ГПВ действует до 2020 года. Президент на заседании ВПК идею поддержал. Это было мудрое решение», - сказал Дмитрий Рогозин.

В интервью газете «Коммерсант» Рогозин отметил, что новая программа корректировалась на основе данных, полученных в Сирии. Это позволило провести комплексную оценку оружия и техники в боевых условиях, других температурных режимах и показателях запыленности.

Госпрограмма предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн — на синхронизацию. Рогозин также добавил, что сейчас общий объем экспортных заказов отечественной оборонной промышленности достиг 50 млрд долларов.

Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев


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