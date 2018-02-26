В 2018 году на ремонт дорог ВКО выделят в 2 раза больше средств

В Восточном Казахстане на ремонт дорог в 2018 году выделят в 2 раза больше средств по сравнению с прошлым годом. По словам главы региона Даниала Ахметова, двукратное увеличение объема ремонта и реконструкции дорог позволит увеличить внутри региональную мобильность.

В 2018 году планируется отремонтировать 120 км дорог областного значения. Ремонт будет продолжен на автодорогах Семей - Караул, Бородулиха - Шемонаиха, Маканчи - Жаланашколь.

Кроме того на дорогах районного значения и улично - дорожной сети населенных пунктов планируется отремонтировать 88 км. В Усть-Каменогорске отремонтируют 25 км дорог, в Семее - 35 км, и в городах Риддер, Аягоз, в Жарминском, Шемонаихинском районах будет отремонтировано 28 км.

Также в целях развития приграничных территорий и рекреационной зоны ведётся реконструкция автодороги «Теректы - Урунхайка - Тоскайын» протяженностью 3,8 км вокруг озера Маркаколь.

По словам акима области, двукратное увеличение объема ремонта и реконструкции дорог позволит увеличить внутри региональную мобильность.

- Для увеличения внутри региональной мобильности, мы будем наращивать объемы ремонта и реконструкции дорог. В текущем году на эти цели, по сравнению с прошлым годом выделено в два раза больше средств, то есть из всех источников производства будет профинансировано 82,3 млрд. тенге, - отметил Даниал Ахметов в ходе совещания. - Поручаю областному управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог довести долю автомобильных дорог, находящихся в хорошем удовлетворительном состоянии до уровня 70-85 %.

Напомним, что в 2017 году средним ремонтом было отремонтировано 86 км дорог областного значения. Они были проведены по направлениям к озеру Алаколь, к базе отдыха Алтайские Альпы, к урочищу Жидебай Абайского района, от паромной переправы к Курчуму и по направлению Бородулиха - Шемонаиха. Также был произведен ремонт дорог в Зыряновском, Зайсанском и Урджарском районах. На улицах населенных пунктов и в городах Усть-Каменогорск и Семей был проведен основной объем дорожно-ремонтных работ.

Вместе с тем, в рамках реализации Послания Главы Государства в области ведется работа с Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан по дополнительному финансированию ремонта автомобильных дорог областного и районного значения.