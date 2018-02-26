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Кличко случайно "пригрозил" Киеву

26 февраля 2018, 09:50

Бывший боксёр и нынешний мэр Киева Виталий Кличко давно известен своими необычными высказываниями.

Мэр Киева Виталий Кличко случайно "пригрозил" Киеву в эфире украинского канала NewsOne, когда отвечал на вопрос о дальнейшей судьбе Арки дружбы народов и монументальной скульптуры "Родина-мать", передает Life.ru.

Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо — новые символы нашего города, для того, чтобы они действительно угрожали, — сказал Кличко, который затем быстро заменил слово "угрожали" на "украшали".

Стоит отметить, что бывший боксёр и нынешний мэр Киева Виталий Кличко давно известен своими необычными высказываниями.

Фото kiev.ua


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