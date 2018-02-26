Письмо Обаме сломало Google
Проблему заметили владельцы смартфонов под управлением Android.
Пользователи имиджборда Reddit обратили внимание на некорректную работу поисковика Google при запросе «Отправить сообщение Бараку Обаме», пишет Lenta.ru.
Проблему заметили владельцы смартфонов под управлением Android. При вводе в графу поиска фразы «Send a message to Barack Obama» официальное приложение выдает бесконечную строку случайных символов вместо контактных данных бывшего президента США. Та же ситуация возникает при похожем запросе «How to send a message to Barack Obama».
Юзеры отметили, что баг практически не влияет на работу приложения: все остальные запросы обрабатываются правильно. В официальной программе для iOS-устройств и в браузерной версии запрос «Отправить сообщение Бараку Обаме» работает без проблем.
В августе 2017 года ошибка сотрудников Google привела к частичному отключению интернета в Японии. Оказалось, что работники компании ввели неправильные данные в протоколе динамической маршрутизации, из-за чего провайдеры не смогли подключиться к интернету или столкнулись с крайне низкой скоростью соединения.
Фото 3dnews.ru
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