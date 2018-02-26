Головкин анонсировал первую пресс-конференцию с Альваресом

26 февраля 2018, 10:08

Второй поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом запланирован на 5-е мая.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBF, IBO Геннадий Головкин пригласил своих болельщиков на официальную пресс-конференцию перед боем с Альваресом, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

«Я с нетерпением жду встречи с вами в Лос-Анджелесе в прямом эфире во вторник! Спасибо за вашу поддержку!» - написал Головкин на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что второй поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом запланирован на 5-е мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Первая официальная пресс-конференция состоится 27-го февраля в Лос-Анджелесе (утром 28-го февраля по времени Астаны).

Фото: sport.inform.kz


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