Мамин обсудил сотрудничество с главой Туркменистана

22-23 февраля первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин побывал с рабочим визитом в г. Мары, Туркменистан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

В ходе встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

«Мы придаем большое значение углублению торгово-экономического сотрудничества между нашими странами»,- подчеркнул А. Мамин, отметив, что «в ходе государственного визита Президента Туркменистана в Казахстан в апреле 2017 года достигнуты договоренности о значительном росте двусторонней торговли».

«Перед правительствами Казахстана и Туркменистана Главами государств поставлена задача достичь значительного наращивания объемов взаимной торговли. Казахстан готов приложить все усилия по реализации данной задачи»,- сказал в ходе встречи Первый заместитель Премьер-Министра РК.

Приоритетными сферами двустороннего сотрудничества являются транзитно-транспортная сфера, энергетика, сельское хозяйство, машиностроение, поставка продукции железнодорожного машиностроения.

Были обозначены и новые сферы двустороннего взаимодействия: сотрудничество в военно-технической и аэрокосмической отрасли.

В свою очередь, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность развития региональных инфраструктурных проектов.

«Туркменистан и Казахстан добрые соседи и надежные партнеры. Нам необходимо активно развивать региональные инфраструктурные проекты, в этом направлении существует большой потенциал. Пример тому - новый железнодорожный коридор «Север-Юг», который обеспечил более оптимальные пути для грузопотоков из РФ, КНР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в государства Персидского залива»,- сказал Г. Бердымухамедов.

Была достигнута договоренность об установлении благоприятных тарифных условий, что будет способствовать развитию торговых отношений в регионе. К слову, за январь 2018 года объем экспортно-импортных перевозок увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе встречи собеседники также обсудили деятельность Международного Фонда спасения Арала (МФСА).

В ходе пребывания в Туркменистане Первый заместитель Премьер-Министра РК принял участие в церемонии официального открытия строительства очередного этапа газопровода «Туркменистан- Афганистан - Пакистан - Индия», закладки линии электропередачи и оптико-волоконной линии связи по маршруту «Туркменистан - Афганистан - Пакистан», завершения строительства новой железной дороги «Серхетабад - Тургунди».