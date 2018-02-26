Производство сладостей увеличилось в Казахстане

За январь сахар снизился в цене на 3%, карамель и конфеты - подорожали на 0,2-0,3%.

В первый месяц текущего года кондитеры РК выпустили сразу более 7 тысяч тонн сладостей - на 10,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Наибольшие объемы производства сконцентрированы в Алматы - 54,8% от РК, 3,9 тыс. тонн, сразу +26,1% за год.

Также среди лидеров - Костанайская область (34,8% от РК, 2,5 тыс. тонн, немного меньше, чем в январе 2017, минус 1,5%).

Еще 4,3% производства пришлось на ЮКО и 4% - на Алматинскую область.

По итогам прошлого года местные производители обеспечили 55,9% спроса на сладости.

Примечательно, что объемы реализации на внутреннем рынке РК выросли лишь на 6,4%, в то время как экспорт - сразу на 29,3%.

На внутреннем рынке в розничных точках продаж фруктово-ягодная карамель подорожала на 0,3% за месяц, и на 9,8% - за год, до 650 тг за кг по итогам января 2018.

Прочие конфеты, неглазированные шоколадом, выросли в цене на 0,2% за месяц и на 10,4% за год, до 978,1 тг за кг.

Примечательно, в то же время, что сахар-песок подешевел в рознице на 3% за месяц и сразу более чем на 20% - за год.

Фото: tradehelp.ru.