Сроки решения вопроса строительства четвертого НПЗ назвали в Минэнерго

Вопрос строительства четвертого НПЗ будет решен во второй половине 2018 года. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства прорабатывается вопрос строительства четвертого НПЗ», - сказал Канат Бозумбаев.

Как пояснил министр, проведенный анализ показывает, что с учетом прогнозируемого роста потребления образуется дефицит автобензинов между 2021-2023 годами, дизельного топлива к 2023 году и авиакеросина после 2026 года.

«ПредТЭО будет разработано нацкомпанией «Казмунайгаз» до второго полугодия 2018 года под руководством министерства. Во втором полугодии будут приняты решения о возможном строительстве, месте дислокации и мощности НПЗ», - сообщил Канат Бозумбаев.