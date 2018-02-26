Ни один ребенок не останется без внимания и поддержки – Бердыбек Сапарбаев

В Актюбинской области дан официальный старт реализации в рамках программы Президента «Рухани жаңғыру» масштабного проекта «Бақытты бала», направленного на создание всех условий для полноценного развития детей. В праздничном мероприятии принял участие глава региона Бердыбек Сапарбаев передает пресс-служба акима Актюбинской области.

- Все дети должны быть счастливы. В этом направлении за годы независимости Казахстана под руководством Главы государства проделана огромная работа. Мы, – взрослые обязаны создать все условия, чтобы наши дети были здоровыми, имели возможность заниматься спортом, культурой, искусством, получить достойное образование, чтобы с их лиц никогда не сходила улыбка. Поэтому 2018 год в Актюбинской области объявлен «Годом ребенка», - сказал аким области.

- Каждый ребенок нуждается во внимании, воспитании и заботе. Этим проектом мы охватим все населенные пункты, чтобы ни один ребенок нашей области не остался без внимания и поддержки, - подчеркнул он.

В первую очередь, усилия властей будут направлены на поддержку детей с ограниченными возможностями и оставшихся без попечения родителей, отметил Бердыбек Сапарбаев и вручил трем выпускникам детских домов ключи от квартир в жилом массиве «Нур Актобе».

Одной из обладательниц заветных квадратных метров стала выпускница Алгинского детского дома Лариса Захарова.

- Я очень счастлива. Этого момента мы ждали более 10 лет. Отрадно, что государство не забывает о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, - поделилась эмоциями она.

Праздничное мероприятие продолжилось вручением 19 детям-сиротам денежных сертификатов для первого взноса по линии жилстройсбережений. Собрать на собственную квартиру им помогут местные предприниматели и трудовые коллективы. Всего в Актобе насчитывается 372 ребенка, которые нуждаются в жилье, из них за 258 закреплены спонсоры.

Мероприятие завершилось праздничным концертом и запуском в небо воздушных шаров.

Проект «Бакытты бала» состоит из 8 блоков. В его реализации примут участие также международные общественные организации, такие как ЮНИСЕФ, ПРООН, благотворительные фонды, поддержку окажет и Министерство образования и науки РК.

В рамках проекта планируется оснастить интерактивным оборудованием все детские сады и школы. Будет построен ряд объектов образования и здравоохранения, в том числе областной перинатальный центр, детская стоматологическая поликлиника, реабилитационный центр для детей с инвалидностью, круглогодичные учебно-оздоровительные лагеря, а также 160 детских и 100 спортивных площадок и многое другое.

Особое внимание будет уделено всесторонней поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Так, 77 детей смогут получить жилье за счет спонсоров и из государственного жилищного фонда. Еще 200 воспитанников детских домов получат необходимую помощь со стороны субъектов МСБ, госорганов.