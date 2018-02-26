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Из-за долгов остановят движение трамваев в Усть-Каменогорске

26 февраля 2018, 10:21

Долг Трамвайного парка перед энергетиками - более 70 млн тенге.

Сегодня из-за долгов перед трейдером «Шыгысэнерготрейд» с 10:00 до 17:00 будет полностью прекращено движение трамваев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Долг Трамвайного парка перед энергетиками - более 70 млн тенге. Из-за того, что он погашается очень медленными темпами, Шыгысэнерготрейд принял решение ограничивать подачу электроэнергии на линии.

Сегодня - первый день ограничений. С 10:00 трамваи в Усть-Каменогорске встанут до 17:00.

«Городской акимат предусмотрел эту ситуацию и запускает дублирующие автобусные маршруты. №15 будет следовать по маршруту трамвая №3, №27 - по маршруту трамваев №1 и №2», - сообщили в пресс-службе акима города.

Фото: YarNews


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