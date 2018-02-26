Из списка памятников Алматы могут исключить аэропорт и гостиницу "Иссык"

Из государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы могут исключить три объекта. Об этом говорится в проекте постановления акимата, который находится в данное время на публичном обсуждении в разделе "Открытые НПА" сайта egov.kz, передает Zakon.kz.

Предлагается внести изменения в постановление акимата города Алматы от 10 ноября 2010 года № 4/840 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы».

В соответствии с подпунктом 18 статьи 18 закона РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", акимат города Алматы предлагает исключить из Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города порядковые номера 3, 68, 73 таблицы.

Это:

- Курган по адресу ул. 20, 22-линии, Жандосова, ул. Тажибаевой, 37, с восточной и юго-восточной стороны АТП-2, около школы (N-43°13'62,4'', E-076°53'26,9'');

- Бывшее здание гостиницы "Иссык". Ныне в этом здании располагается офис фирмы. Архитектор В.Крошин. Адрес: ул. Богенбай батыра, 140;

- Аэропорт (Аэропорт международных линий). Архитекторы Г. Елкин, Б.Заварзин. Адрес: ул. Майлина, 1 «А».

На сайте управления культуры Алматы отмечается, что год сооружения кургана - VI-III вв. до н.э. В течение 80-90-х гг. 20 в. было нивелировано два крупных кургана в результате застройки территории жилыми домами и офисами. Насыпи курганов в верхней части упрощены, сложены из земли и камней, сильно деформированы. Диаметры насыпей курганов – 70 м и 50 м. Курганы вытянуты в цепочку, ориентированную по оси север-юг.

Здание гостиницы «Иссык» было построено в 1947 году. Главный фасад трехэтажного здания с фланкирующими ризалитами вытянут вдоль ул. Богенбай батыра. Вход в здание устроен в расположенном по главной оси здания ризалите и оформлен в виде четырехколонного портика. Первый этаж выделен в виде рустованного цоколя. Композиция фасада обогащена ритмическим чередованием окон и гладких поверхностей простенков, оживленных круглой скульптурой. Планировка коридорного типа. Фундамент бутовый. Стены сложены из кирпича, оштукатурены, побелены. Яркий образец «национального стиля» в архитектуре середины 20 века.

Аэропорт тоже мог считаться старожилом, если бы в ночь с 9 на 10 июля 1999 года здание старого аэровокзала не сгорело. Огонь уничтожил ресторан, зал ожидания, зону регистрации пассажиров, залы прилета и вылета местных авиалиний, бизнес-холл и магазин беспошлинной торговли. Пожар, начавшийся в 23.20 в пятницу, был потушен только в субботу утром в 6.47. Новый терминал был построен 4 года спустя.

Публичное обсуждение документа продлится до 7 марта.

Фото: Vox Populi, almaty.gov.kz