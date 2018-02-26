Бердыбек Сапарбаев призвал инвесторов соблюдать принципы социальной ответственности

Встреча прошла с участием специально прибывшего в регион президента РМК Всеволода Левина, а также представителей областного совета профсоюзов.

В поселке Коктау Хромтауского района аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с трудовыми коллективами двух компаний: ТОО «Актюбинская медная компания» и ТОО «Коппер Технолоджи», входящих в структуру холдинга ЗАО «Русская медная компания».

Встреча прошла с участием специально прибывшего в регион президента РМК Всеволода Левина, а также представителей областного совета профсоюзов.

«За прошлый год предприятия все свои обязательства в основном выполнили. Главная задача на 2018 год - максимально использовать производственные мощности, чтобы по итогам года область выполнила поручение Президента по обеспечению роста экономики на уровне не менее 5%», - подчеркнул Б.Сапарбаев, открывая встречу.

Об итогах производственной деятельности и выполнения коллективных договоров за 2017 год проинформировала генеральный директор предприятия Наталья Бондаренко. По ее словам, ТОО «Актюбинская медная компания» в отчетный период инвестировала в основной капитал 3 млрд тенге, ТОО «Коппер Технолоджи» - более 1,5 млрд тенге. Был улучшен социальный пакет, а фонд оплаты труда увеличен на 10%.

Глава региона обратил особое внимание руководителей на недопущение снижения объемов производства, необходимость модернизации и цифровизации предприятий в рамках Послания Президента, сохранения рабочих мест, своевременной выплаты и повышения уровня заработной платы.

Аким области также призвал руководство предприятий соблюдать принципы социальной ответственности.

«В Актюбинской области этот год объявили Годом детства. Для реализации мероприятий по физическому, культурному, интеллектуальному, духовному развитию детей работаем со всеми крупными компаниями, вкладываем бюджетные средства. Благодаря вашей поддержке в Актобе начато строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, который планируем открыть этим летом. Прошу эту работу продолжить», - сказал аким области.

Кроме того, Б.Сапарбаев отметил необходимость увеличения доли казахстанского содержания в закупках товаров работ и услуг ТОО «АМК» и ТОО «Коппер Технолоджи».

В свою очередь Всеволод Левин заверил, что компания всегда открыта к сотрудничеству с местными поставщиками.

Завершилась встреча подписанием трехстороннего меморандума о дальнейших согласованных действиях и взаимопонимании на региональном уровне в вопросах регулирования трудовых отношений, обеспечения социальных гарантий для работников.

Отметим, в 2017 году аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и председатель совета директоров АО "Русская медная компания" Игорь Алтушкин подписали меморандум о развитии инвестиционного сотрудничества.

Церемония подписания документа состоялась ‪9 ноября‬ на площадке XIV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в присутствии глав двух государств Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Стороны договорились о развитии сотрудничества в области геологоразведки по твердо-полезным ископаемым, промышленном освоении никеля путем глубокой переработки, а также модернизации предприятий в Актюбинской области.‬‬‬



