Омбудсмены стран Центральной Азии обсудили в г. Женеве перспективы регионального правозащитного сотрудничества

20-23 февраля Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров совершил рабочую поездку в г. Женеву (Швейцария) для участия в ежегодной встрече Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (далее - ГАНПЗУ).

Повестка дня нынешней встречи содержала вопросы защиты прав пожилых людей и лиц с особыми потребностями.

В ходе мероприятия, в котором приняли участие национальные правозащитники из 117 стран, казахстанский омбудсмен ознакомил коллег с основными положениями проводимой в Казахстане модернизации государства и общества, а также поделился опытом деятельности своего учреждения.

В рамках отдельной панели был проведен сайд-ивент на тему регионального партнерства национальных правозащитных учреждений стран Центральной Азии, в котором приняли участие омбудсмены Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители ГАНПЗУ, Программы развития ООН и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Данный формат сотрудничества сложился по инициативе учреждения Омбудсмена Казахстана при поддержке вышеуказанных международных организаций.

Первая рабочая встреча омбудсменов стран Центральной Азии состоялась в ноябре 2017 года в г. Алматы, где была достигнута договоренность о разработке «дорожной карты» совместной работы.

Нынешняя женевская встреча определила дальнейшее направление данного сотрудничества. Ее участники договорились о проведении очередной региональной встречи на тему защиты прав детей-мигрантов в Центральной Азии.

В целом интенсификация взаимодействия между НПЗУ стран региона корреспондируется с предстоящей в марте текущего года встречей в Казахстане лидеров государств Центральной Азии.

Пресс-служба

Уполномоченного по правам человека

в Республике Казахстан