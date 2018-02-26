На какие нужды казахстанцы берут кредиты

Розничные кредиты БВУ РК за 2017 год выросли сразу на 12,4% или 501,2 млрд тг, до 4,5 трлн тг. Для сравнения, по итогам 2016 года наблюдался спад на 3% год-к-году, до 4 трлн тг. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Более трех четвертей прироста портфеля розничных кредитов приходятся на потребительские займы физлиц, которые увеличились за 2017 год на 15,3% или 386,2 млрд тг, до 2,9 трлн тг. Их доля в общем объеме кредитов физлиц выросла за год с 62,7% до 64,3%. Также на результат повлиял рост ипотечных кредитов, на 11,5% или 113,2 млрд тг, до 1,1 трлн тг. Доля ипотеки в общем объеме розничных кредитов составила 24,1%.

На автокредиты и прочие целевые займы физлиц приходится 11,6% от всех розничных займов, годом ранее - 13%.

Среди регионов РК у жителей Алматинской области пользуется самой большой популярностью кредиты на потребительские цели - более 80% розничных кредитов получены на потребительские нужды (приобретение бытовой техники, мебели, отпуск, свадьба, также товарные кредиты, в том числе в рассрочку, кредитные карты и т.д.). Объем потребкредитов в области за год увеличился на 23% (22,8 млрд тг), до 121,9 млрд тг. Доля от РК выросла с 3,9% до 4,2%.

Следом идет Кызылординская область - доля потребкредитов от всего объема займов физлиц составляет 76,2%. Рост за год на 22,1% (19 млрд тг), до 105,2 млрд тг. Доля от РК выросла с 3,4% до 3,6%.

На третьем месте ЮКО с долей потребкредитов физлиц от всего объема розничных кредитов 72,3%. Объем вырос за 2017 год на 18,2% (30,5 млрд тг), до 197,4 млрд тг. Доля от РК выросла с 6,6% до 6,8%.

Единственный регион с долей потребкредитов от всех займов физлиц ниже 50% это Астана - 43,2%.

Самая высокая популярность в сегменте розничных кредитов на приобретение жилой недвижимости среди регионов РК у столичных жителей, доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов физлиц составляет 47%. Объем за год вырос на 25,6% (53,1 млрд тг), до 260,9 млрд тг. Доля от РК выросла с 21,1% до 23,8%.

Также активно берут займы на приобретение своего личного «уголка» жители СКО, доля ипотеки составляет 32,9%. Объем вырос за 2017 год на 18,4% (3,7 млрд тг), до 23,6 млрд тг. Доля от РК выросла с 2% до 2,2%.

Также в тройке лидеров - Актюбинская область, с долей ипотечных кредитов от общего объема розничных займов - 30,6%. Объем вырос на 13,1% (6,5 млрд тг), до 56,5 млрд тг. Доля от РК выросла с 5,1% до 5,2%.

Проникновение ипотечных займов слабо развито в Алматинской (доля ипотеки от розничных займов - 11,5%), Кызылординской (13,1%) и Жамбылской (14,6%) областях.

Единственный регион, где объем ипотечных кредитов сократился в годовой динамике - это Алматы, минус 0,6% год-к-году (на 1,9 млрд тг), до 305,3 млрд тг.

Фото: kn.kz.