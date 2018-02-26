Немецкие СМИ назвали финал Олимпиады с Россией «самым крутым поражением»

Немецкий таблоид Bild похвалил хоккеистов сборной Германии за игру в финале олимпийского хоккейного турнира с россиянами. «Серебро! Так круто мы еще не проигрывали!» — гласит подпись к посту издания в Twitter.

«Было горько, но в то же время здорово. Мы никогда не получали столько удовольствия от игры нашей сборной», — подытожили журналисты Bild.

В решающем матче Игр немцы уступили команде Олега Знарка в овертайме — 3:4. В концовке основного времени встречи россияне проигрывали со счетом 2:3 и сумели отыграться за 56 секунд до финальной сирены, отличился Никита Гусев. Решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов.

Серебряные медали Олимпиады стали для сборной Германии лучшим результатом в истории. Отечественные спортсмены выиграли золото впервые с 1992 года. Тогда на Играх в Альбервиле первенствовала команда СНГ.