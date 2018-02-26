В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 73 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены Правила приема мобильными группами органов гос2ударственных доходов деклараций физических лиц.

Мобильной группой является выездная группа, состоящая из работников органов государственных доходов, оказывающих консультации по составлению деклараций и осуществляющих прием таких деклараций от отдельных категорий налогоплательщиков.

К отдельным категориям налогоплательщиков относятся:

1) физические лица, проживающие в отдаленных населенных пунктах;

2) физические лица, имеющие стойкие расстройства функций организма, полную или частичную утрату способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться.

Мобильная группа в своей деятельности руководствуется Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» (далее - Закон), утвержденными уполномоченным органом стандартом (далее - Стандарт) и регламентом (далее - Регламент) оказания государственной услуги «Прием налоговой отчетности», а также настоящими Правилами.

Основной задачей мобильной группы является обеспечение доступности государственной услуги «Прием налоговой отчетности» отдельным категориям налогоплательщиков и оказание консультационной помощи в представлении деклараций.

Мобильная группа помимо приема деклараций осуществляет консультирование физических лиц в доступной форме по вопросам заполнения и представления деклараций, по вопросам использования сервисов веб-портала «электронного правительства» и использования электронной цифровой подписи, с выдачей брошюр и буклетов, предоставляет физическим лицам возможность самостоятельной сдачи деклараций посредством интернет-ресурса органов государственных доходов «Кабинет налогоплательщика».

Мобильная группа осуществляет свою деятельность в составе Некоммерческого Акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - Государственная корпорация).

Приказ вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.