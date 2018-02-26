Арман Оспанов: От UFC я уже не так и далек

Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов (8-2, 6КО), представляющий клуб Alash Pride, в конце прошлого года на турнире ACB 77 в Москве проиграл раздельным решением судей россиянину Алексею Полпудникову, что вызвало бурю негодования у зрителей, присутствующих в зале. Это поражение оказалось вторым в карьере нашего соотечественника.

В беседе с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz, Арман Оспанов поделился своим видением ситуации боя с российским файтером, а также рассказал о своих планах и целях в смешанных единоборствах.

— Арман, состоится ли в будущем Ваш третий поединок с Алексеем Полпудниковым?

— Пока об этом разговора не было. Мой менеджер это ни с кем не обсуждал. Считаю, что я победил в обеих наших встречах, поэтому не нуждаюсь в трилогии.

— Как сами думаете, — в чем-то уступили россиянину в ринге?

— Некоторые такие моменты были, и нельзя сказать, что я идеально провел этот бой, но сам пересматривал несколько раз поединок, и думаю, что победил. Так считает и президент ACB Майрбек Хасиев, и многие другие. Возможно, один раунд я проиграл, — но в двух одержал победу.

— Тренируетесь ли Вы сейчас?

— Сейчас у меня реабилитация. Кроме спорта есть еще и другая жизнь, поэтому провожу время с семьей и занимаюсь личными делами.

— Какие у Вас планы на этот год?

— Контракт с ACB закончился, но от них уже есть новое предложение, как и еще от 3-4 организаций, поэтому будем советоваться с командой по этому поводу.

— Получается, дата Вашего следующего выхода в ринг еще не определено? Какова вероятность, что следующий бой пройдет в Казахстане?

— Пока нет, так как еще ни с кем контракт не подписан. Во многом от того, с какой организацией мы заключим договор, будет зависеть вероятность проведения поединка в Казахстане.

— Насколько нам известно, Вы стремитесь к тому, чтобы выступать в UFC. Насколько Вы далеки от реализации этой своей мечты на данный момент?

— Думаю, не так уж и далек. Мой менеджер Али Абдель-Азиз, который является менеджером многих известных спортсменов, в том числе и Хабиба Нурмагомедова, имеет хорошие отношения с Дэйной Уайтом, президентом UFC. В свою очередь, постараюсь провести 2-3 ярких боя в этом году, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны, и, думаю, это все не за горами.

— Каких высот стремитесь добиться в смешанных единоборствах?

— Целей много, но прежде всего — выступать на высшем уровне: в UFC, в Bellator. В Америке еще нет казахстанских бойцов, которые выступали бы в UFC, хотя есть достойные, поэтому постараюсь приложить максимум усилий для этого. Хочу попасть в спортивный симулятор смешанных единоборств игровой консоли Sony Playstation (смеется) — чтобы выступать там самим собой и выходить с флагом Казахстана.

— Хотели бы Вы сказать что-нибудь своим болельщикам?

— Болельщики бывают разные, но всем тем, кто за меня переживает и ждет моих нокаутов, хотел бы сказать, что пока я молод и мой патриотизм пылает во мне, я буду стремиться выступать на высоком уровне!