Новый Toyota RAV4: первые изображения

Представленный рендер нового Toyota RAV4 – это работа специалистов популярного издания Carscoops. Как отмечают создатели виртуального автомобиля, при его создании использовались шпионские фото прототипов, а также изображения недавно представленного концепта Toyota FT-AC (Future Toyota Adventure Concept).

Наши коллеги предполагают, что компактный кроссовер Toyota RAV4 следующего поколения будет создан по мотивам именно этого прототипа. Благодаря этому у автомобиля будет более стильный и агрессивный внешний вид.

В настоящее время официальных данных об автомобиле Toyota RAV4 нового поколения практически нет. Предполагается, что в основе машины будет лежать «тележка» TNGA (Toyota New Global Architecture). Эта архитектура уже используется при строительстве моделей Prius, C-HR и Camry, а в дальнейшем ляжет в основу автомобиля Corolla.

За счёт новой платформы компактный внедорожник Toyota RAV4 нового поколения должен стать не только легче и жёстче, но значительно интереснее в управлении. Скорее всего, после смены поколения автомобиль получит новые и модернизированные моторы, а также улучшенную гибридную модификацию.

Ориентировочно, в качестве трансмиссии на внедорожнике Toyota RAV4 следующего поколения выступит автоматическая коробка передач с восемью скоростями. Традиционно, для машины будет доступна система полного привода.

Очевидно, что в оснащение компактного кроссовера войдёт комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense, в состав которого будет значиться система автономного экстренного торможения, система предупреждения о столкновении, система обнаружения пешеходов, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Что касается интерьера. Предположительно, компактный внедорожник Toyota RAV4 нового поколения окажется более высококлассным, а в его оснащение войдут такие «фишки, как проекционный дисплей, информационно-развлекательная система Entune 3.0 с поддержкой различных функций, продвинутая акустика JBL.

На мировом рынке компактный внедорожник Toyota RAV4 нового поколения продолжит борьбу за потребителя с такими машинами, как Honda CRV, Ford Escape, Mazda CX-5, Chevrolet Equinox, Jeep Compass, Subaru Forester, Nissan Rogue/X-Trail и KIA Sportage/Hyundai Tucson.

Via livecars