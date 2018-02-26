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Мужчина жестоко убил пенсионеров ради денег в Павлодарской области

26 февраля 2018, 10:59

Его заключили под стражу.

Житель села Майкаин Павлодарской области жестоко расправился с пожилой парой ради денег, сообщает Zakon.kz.

По информации ДВД области, мужчина, не имея постоянного заработка и нуждаясь в деньгах пришел к пенсионерам домой. С порога, он нанес несколько ножевых ранений хозяину и его супруге. Не найдя в доме денег и ценностей, он взял с собой банковские карточки и ушел.

"В одном из домов п. Майкаин Баянаульского района местной жительницей обнаружены тела 76-летнего мужчины и его 78-летней супруги с признаками насильственной смерти. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель п.Майкаин, проживающий на одной улице с погибшими", - сообщили в ДВД.

Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый содержится под стражей.

Фото: kursiv.kz.


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