В погоне за вечной молодостью. Что такое фейс-фитнес

Как без врачей и инъекций моделировать форму лица и избавляться от морщин

В погоне за вечной молодостью и красотой люди пробуют все средства, к которым только есть доступ: подтягивающие маски, таблетки и эликсиры против старения, уколы красоты, пластические операции. Но есть ещё один не менее популярный способ – фейс-фитнес. Мгновенного результата никто не обещает, но если выполнять гимнастику регулярно и на протяжении как минимум месяца, то можно придать коже отдохнувший вид.

Фейс-фитнес – это комплекс упражнений для подтяжки мышц и кожи овала лица, улучшения микроциркуляции крови, выведения лишней жидкости и ускорения регенерации тканей.

По легенде в начале ХХ века на одном из театральных представлений пластический хирург Рейнхольда Бенца был поражен контрастом между подтянутым телом и постаревшим лицом одной известной балерины. Так Бенц стал автором первого комплекса упражнений гимнастики для лица, сегодня последователи дополняют его базу своими новаторскими идеями и продают книги о лицевой гимнастике многотысячными тиражами.

Почему наша кожа начинает стареть?

По словам косметологов, первые признаки старения могут появиться уже к 25 годам, а чем дальше, тем, увы, хуже: складки на лбу, переносице и вокруг рта, «гусиные лапки», второй подбородок – а всё, потому что лицевая мускулатура теряет эластичность и упругость раньше остальных мышц тела. Поэтому поверхностного ухода в виде кремов недостаточно, нужно тренировать лицо.

Популярные методики

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются две методики: Кэрол Мэджио и Бениты Кантиени. Первая основана на том, что мышцы лица нужно качать, увеличивая их объем (он и будет поддерживать кожу), но важно не перестараться, иначе велик риск нарушить гармоничное строение лица. Кантиени же учит сначала привести в порядок осанку, а только потом браться за лицо, и не качать мышцы, а детально прорабатывать их массажем.

Освобождение от тренировок

Существует несколько противопоказаний к занятиям фейс-фитнесом:

кожные заболевания;

острые заболевания лицевых нервов;

нейропатия;

вирусные и острые ЛОР-заболевания;

нарушение мозгового кровообращения;

гипертония 3-й степени.

Остальные могут приступать к занятиям, вне зависимости от возраста и состояния лицевых мышц.

Соберите свой конструктор упражнений

Вот несколько простых упражнений, которые помогут сделать лицо более свежим и подтянутым. Выполнять обязательно перед зеркалом.

Фейс-фитнес – тоже своего рода спорт, поэтому и правила здесь те же, что и у обычного фитнеса: упражнения не будут действовать при малоподвижном образе жизни, неправильном питании, вредных привычках, нарушении осанки и постоянном напряжении лица, например, нужно отучаться хмурить брови и пореже гримасничать.

Источник: «Чемпионат»