Назначен руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области

Распоряжением акима Жамбылской области №46-Ж/Қ от «23» февраля 2018 года руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области назначен Нуржигитов Нуржан Молдиярович

Нуржигитов Нуржан Молдиярович родился в 1967 году, образование высшее, в 1991 году окончил Ленинградский институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «инженер-механик», в 2008 году Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «экономист». С 1991-1996 гг.- механик, главный инженер колхоза имени М.Горького Жуалынского района, 1996-2006 гг.- специалист, главный специалист, заведующий отделом аппарата акима Жуалынского района, 2006-2008 гг. - руководитель отдела предпринимательства акимата Жуалынского района, 2008-2011 гг. - главный инспектор акима области, заведующий отделом в аппарате акима Жамбылской области, 2011-2015 гг.- заместитель руководителя, руководитель управления департамента Агентства по делам государственной службы РК по Жамбылской области, 2015-2018 гг.- руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области.