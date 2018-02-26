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В Экибастузе за смертельное ДТП осудили учительницу

26 февраля 2018, 11:23

В ходе суда она признала свою вину и искренне раскаялась в случившемся.

Экибастузский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении учителя средней общеобразовательной школы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что женщина, будучи лишенной права управления транспортными средствами сроком на три года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной, совершила опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП пассажир данной автомашины с различными телесными повреждениями была доставлена в больницу, где скончалась в реанимационном отделении.

В ходе суда она признала свою вину и искренне раскаялась в случившемся.

"Брат погибшей рассказал, что подсудимую знает с детства как близкую подругу его погибшей сестры. Он попросил суд не лишать ее свободы и смягчить наказание подсудимой, никаких претензий к ней он не имеет", - говорится в сообщении.

Приговором суда женщины была признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 7 лет. В соответствии со статьей 63 УК РК назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: vladtime.ru


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