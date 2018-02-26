Компания BMW откажется от мотора V12

Напомним, что в настоящее время силовой агрегат 6.6 V12 устанавливается на «заряженные» версии флагманского седана БМВ 7-серии – BMW M760i и BMW M760Li. Этот агрегат способен генерировать свыше 600 лошадиных сил.

Как подчёркивает издание, двигатель V12 покинет состав гаммы доступных двигателей европейской версии модели приблизительно через год – когда на рынок выйдет обновлённый вариант «семерки» BMW. О возвращении 12-цилиндрового мотора в будущем пока ничего не сообщается.

В свою очередь, как отмечают наши коллеги, двигатель 6.6 V12 может остаться в линейке доступных моторов седана БМВ 7-серии, который предлагается на американском рынке (BMW M760i), где не действуют жёсткие экологические нормы.

Любопытен и другой факт. Ранее предполагалось, что мотор 6.6 V12 будет использоваться на флагманском внедорожнике BMW X7. Появившаяся новость говорит о том, что в Европе такого автомобиля не будет. Мало того, 12-цилиндровый двигатель используется на моделях британского бренда Rolls-Royce. Как будет в дальнейшем развиваться эта ситуация, пока неясно.

Via livecars