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Девочка с синдромом Дауна стала лицом рекламной кампании модного бренда

26 февраля 2018, 11:28

Она приняла участие в новой рекламной кампании "Ярлыки — для одежды", целью которой стало прославление разнообразия.

Шестилетняя Кора Бишоп стала новым лицом бренда "Ривер Айланд", пишет Life.ru.

Кора была выбрана лицом кампании, посвящённой тридцатилетию бренда "Ривер Айланд". Девочка уже приняла участие в фотосессии и съёмках рекламного ролика. Семья Коры надеется, что её модельная карьера на этом не закончится.

"Мы хотели показать положительную сторону синдрома Дауна, и для нас было очень важно исследовать различные возможности для карьеры Коры", - Шерил, мама Коры.

Кроме Коры в рекламной кампании "Ривер Айланд" приняли участие дети с церебральным параличом, эпилепсией, проблемами со зрением и другими нарушениями. Часть средств, вырученных с продажи новой линейки одежды, будет направлена на благотворительность, сообщает Mirror.

Фото imgur.com


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