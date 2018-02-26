Тенге укрепился в начале недели
В обменниках доллар покупают/продают за 318-319,7 тенге, евро - за 392-396 тенге, рубль - за 5,65-5,72 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 318,82 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 318-319,7 тенге, евро - за 392-396 тенге, рубль - за 5,65-5,72 тенге.
Фото: abctv.kz.
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