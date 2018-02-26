Назначен новый заместитель акима Павлодарской области

Заместителем по сельскому хозяйству акима Павлодарской области стал Даурен Махажанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«У акима Павлодарской области сменился заместитель по сельскому хозяйству - этот пост занял Даурен Махажанов. Его предшественник Бауржан Касенов был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», - сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

Кандидатура нового заместителя акима была согласована с Администрацией Президента Республики Казахстан, отметили в облакимате.

Даурен Махажанов родился в 1980 году, имеет два высших образования. В 2001 году он окончил Северо-Казахстанский государственный университет по специальности экономист-менеджер, в 2007 году - Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова по специальности магистр финансов. Д. Махажанов - кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность Даурен Махажанов начал в 1999 году главным специалистом аппарата акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. С 2001 по 2009 годы работал на руководящих должностях в банках второго уровня: ОАО «Казкоммерцбанк», АО «АТФБанк», АО «Альянс Банк»; с 2009 по 2015 годы занимал должности заместителя председателя правлений АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «КазАгроФинанс», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

До назначения на новую должность Даурен Махажанов занимал должность заместителя директора ТОО «Агрофуд Береке».

Антон Гагарин