В региональном командовании «Восток» завершилось командно-штабное мобилизационное учение

В ходе учения отрабатывался весь комплекс мероприятии по мобилизационной подготовке.

Согласно плану боевой подготовки органов военного управления в воинских частях регионального командования «Восток» под руководством Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК генерал-майора Мурата Бектанова завершилось командно-штабное мобилизационное учение.

Мобилизационное учение является основной формой подготовки командиров, начальников, штабов и местных органов военного управления к практическому выполнению планов отмобилизования и приведению в боевую готовность соединении и частей.

В ходе учения отрабатывался весь комплекс мероприятии по мобилизационной подготовке. В период обучения проводилась готовность органов управления к осуществлению непрерывного оперативного и скрытого управления мобилизационными мероприятиями. На учение впервые привлечены командиры бригад территориальной обороны Восточно-Казахстанской и Павлодарских областей.

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