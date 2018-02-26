В Алматы учащиеся школ побывали в роли следователей и криминалистов

Учащиеся школ Бостандыкского района побывали в роли следователей, криминалистов и сыщиков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

В рамках проводимого с 19 по 24 февраля оперативно-профилактического мероприятия "Подросток-Закон-Безопасность" в Управлении внутренних дел Бостандыкского района состоялся День открытых дверей для учащихся местных общеобразовательных школ. Для несовершеннолетних посетителей ювенальной полицией организована экскурсия по ключевым отделам УВД.

«Цель акции - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также повышение их правовой грамотности. В рамках акции предусмотрено проведение тематических лекций и бесед, направленных на предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних а также в отношении них, профилактику; обучающих занятий по правилам поведения с незнакомыми людьми, в общественных местах и на дорогах; круглых столов с заинтересованными государственными органами, неправительственными организациями по вопросу формирования в обществе принципа недопустимости противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Кроме того, предусмотрено посещение несовершеннолетними специальных учреждений органов внутренних дел и органов образования», - сообщила начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

В актовом зале РУВД района собрались педагоги со своим учениками, а также представители НПО, где инспекторы ювенальной полиции провели часовой семинар на тему "Права и обязанности несовершеннолетних". Подростки проявили неплохие знания и активно задавали вопросы.

«Далее с работой следствия, линии участковых инспекторов и дорожно-патрульной полиции ознакомили детей начальники соответствующих отделов. Помимо этого, эксперты-криминалисты провели небольшой мастер-класс по снятию отпечатков пальцев. Ребятам были показаны оружие и специальное снаряжение сотрудников ОВД: автомат Калашникова в собранном виде, пистолет Макарова, бронежилеты, защитные головные уборы. Затем подростки ознакомились с автопарком полицейского подразделения», резюмировал полковник Алипбаева.

На данное мероприятие были приглашены учащиеся со всех 33 школ Бостандыкского района. Детям были разъяснены основные задачи сотрудников органов внутренних дел. Какую работу проводят сотрудники полиции по охране прав и законных интересов граждан. Школьники остались довольны, и изъявили желание снова посетить Управление внутренних дел в рамках других профилактических акций.