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В зоопарке Алматы безобидных питомцев выпустят из вольеров

26 февраля 2018, 11:46

Готовы ли мы к этому ментально?

В зоопарке Алматы безобидные питомцы будут гулять вместе с посетителями. Об этом в Instagram написал директор зоопарка Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz.

"В этом году мы решили выпустить несколько видов птиц и других безобидных питомцев из вольеров и они будут гулять вместе с людьми по зоопарку. Готовы ли мы к этому ментально? #руханижаңғыру", - написал он.

Фото: spbzoo.ru


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