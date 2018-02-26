В зоопарке Алматы безобидных питомцев выпустят из вольеров
26 февраля 2018, 11:46
Готовы ли мы к этому ментально?
В зоопарке Алматы безобидные питомцы будут гулять вместе с посетителями. Об этом в Instagram написал директор зоопарка Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz.
"В этом году мы решили выпустить несколько видов птиц и других безобидных питомцев из вольеров и они будут гулять вместе с людьми по зоопарку. Готовы ли мы к этому ментально? #руханижаңғыру", - написал он.
Фото: spbzoo.ru
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