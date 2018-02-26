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В полиции прокомментировали избиение школьника сельским акимом

26 февраля 2018, 11:53

Назначена судебно – медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям акима.

Уголовное дело расследуется по факту избиения ученика 8 класса в Коргалжынском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

"По распространенной в СМИ информации по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему Мукан Диасу акимом Коргалжынского сельского округа Омаровым Ж.Ж., сообщаем, что в настоящее время проводится досудебное производство по ст. 107 ч.2 УК РК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Назначена судебно – медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям акима и принято окончательное процессуальное решение.

Напомним, широкий резонанс получил пост Айгуль Бекжановой в Facebbok о том, что ее сына, ученика 8 класса средней школы имени А. Толеубаева, Диаса Мукана избил аким Коргалжынского сельского округа Жанат Омаров. Мать мальчика сообщила, что сын с диагнозом «сотрясение мозга» был доставлен в районную больницу, а затем во №2 городскую больницу Астаны. Ситуация была взята на контроль аппаратом акима Акмолинской области.

фото: kubantv.ru


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