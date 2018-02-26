Новый Volkswagen Scirocco: первые изображения

В прошлом году немецкая компания Volkswagen официально сообщила о том, что компактная модель Scirocco покидает конвейер.

Независимые дизайнеры и свободные художники, с некоторым запозданием, отреагировали на эту информацию. На опубликованных изображениях демонстрируется модель Volkswagen Scirocco нового поколения, или же её преемник.

Такой немецкую новинку видит испанский дизайнер Luis Carlos Moreno G, опубликовавший картинки на популярном сайте Behance. Как видно на опубликованных изображениях, новый Volkswagen Scirocco получит более стильный и привлекательный дизайн экстерьера, который был впервые показан немецкой компании на 4-дверном купе Arteon.

По замыслу независимого испанского дизайнера, преемник модели VW Scirocco также получит такие опции, как панорамная крыша, дополнительную хромированную отделку, спортивное оформление интерьера. В целом, автомобиль получился достаточно симпатичным.

Добавим. В настоящее время нет точной информации о том, когда немецкая компания планирует представить преемника модели Volkswagen Scirocco. Известно, что в ближайшие годы производитель планирует сосредоточить все свои силы на моделях популярного сегмента SUV.

Via livecars