Бергей Рыскалиев находится в Великобритании - Мамбеталин

Он находится в статусе политического беженца.

Бывший аким Атырауской области Бергей Рыскалиев находится в Великобритании. Об этом в Facebook сообщил активист Серик Мамбеталин, передает Zakon.kz.

"С ним все в порядке, у него легальный статус политического беженца в Великобритании, что по английским законам не позволяет приехать в Астану и дать показания Агентству по борьбе с коррупцией. Но думаю он сможет дать показания по Скайпу", - написал Мамбеталин.

Он также предложил пользователям задать вопросы Рыскалиеву под постом, отметив, что тот может ответить на них.

Мамбеталин также опубликовал совместное фото, которое, по его словам, было сделано месяц назад.

Напомним, 24 февраля Национальное бюро по противодействию коррупции вызвало на допрос экс-акима Атырауской области. Он обвиняется в создании ОПГ, крупных хищениях, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Фото: Facebook.