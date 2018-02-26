Мамин: Инфраструктура на Каспии обеспечивает реализацию транзитного потенциала РК

24 февраля т.г. Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область провел совещание по вопросам развития СЭЗ «Морской порт Актау» и реализации Плана развития логистической инфраструктуры на Каспии, передает Zakon.kz со ссылкой на Секретариат Первого заместителя Премьер-Министра РК.

Как доложил председатель Правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау» Бауыржан Кайратов, СЭЗ «Морпорт Актау» создана в 2002 году с целью привлечения инвестиций для развития экспортоориентированных и высокотехнологичных производств. Зарегистрировано 27 участников. В настоящее время работают инвесторы из Китая, Турции, Германии, Италии, Великобритании, Азербайджана. Реализовано 18 инвестиционных проектов, создано 1300 рабочих мест, произведено продукции на 260,4 млрд.тенге, уплаты в бюджет составили 23,6 млрд. тенге.

По словам Б. Кайратова, в 2018 году планируется реализовать 5 проектов на общую сумму 10,5 млрд.тенге с созданием 224 рабочих мест.

Первый заместитель Премьер-Министра РК А.Мамин отметил, что предприятия-участники СЭЗ должны предпринять все усилия по повышению конкурентоспособности собственной продукции как на внутреннем, так и внешнем рынках. Кроме того, он поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в СЭЗ, подчеркнув, что «данный вопрос находится на особом контроле Правительства».

О Плане работы логистической инфраструктуры на Каспии на 2018-2020 гг. доложил вице-президент АО «НК «ҚТЖ» Санжар Елюбаев.

Он сообщил, что в 2017 году Каспийский мультимодальный узел Казахстана переработал свыше 5,5 млн. тонн грузов. При снижении перевозки сырой нефти была продолжена работа по диверсификации грузовой базы на Каспии, увеличена доля генеральных грузов до 80% от общей перевалки против 60% в 2016 году.

В 2018 году объем перевалки составит более 10 млн. тонн, доля перевалки сухих и паромных грузов сохранится на уровне 80%, а к 2020 году составит порядка 16,7 млн. тонн. При этом объем контейнерных грузов через порты в 2018 году планируется обеспечить на уровне 35 тысяч ДФЭ, а к 2020 году - 300 тысяч ДФЭ.

В 2017 году объем перевалки грузов через порт Курык составил 1,5 млн. тонн различных грузов. В текущем году этот показатель планируется довести до 4,5 млн. тонн.

Первый заместитель Премьер-Министра РК подчеркнул, что «объекты логистической инфраструктуры на Каспии являются важным звеном Транскаспийского коридора. Глава государства Н.Назарбаев поставил задачу по наращиванию транзитного потенциала. Для выполнения поручения Президента создается современная логистическая инфраструктура. Уже сегодня мы видим положительные результаты, к примеру, в порту Курык в текущем году мы планируем рост объемов паромных грузов примерно в 3 раза».

В рамках поездки в Мангистаускую область А.Мамин ознакомился с деятельностью порта Курык, зоной пограничной и таможенной инфраструктуры, социальными объектами, а также процессом перевалки автотранспортной техники в страны Кавказского региона, Россию и Турцию. Всего в текущем году планируется обеспечить перевалку порядка 20 тысяч единиц техники, что в два раза больше показателя прошлого года.