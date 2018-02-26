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Смерть ребенка в стоматологии: в клинике пройдет проверка

26 февраля 2018, 12:04

Проверка будет проведена в установленные законодательством сроки.

Открыта внеплановая проверка для выяснения причины смерти двухлетнего ребенка в стоматологической клинике Караганды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.

"Департамент Карагандинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК совместно с УВД и прокуратурой Карагандинской области проведут внеплановую проверку в отношении стоматологической клиники "Tiny Dent" для выяснения обстоятельства гибели двухлетнего ребёнка. Сформирован состав комиссии с привлечением республиканских независимых экспертов в области клинической фармакологии, анестезиологии-реаниматологии, патоморфологии, судебно-медицинской экспертизы и детской стоматологии", - сказано в распространенном сообщении.

Отмечается, что проверка будет проведена в установленные законодательством сроки. После завершения расследования будет предоставлена дополнительная информация.

22 февраля 2018 года родители Семена, которому в июне текущего года должно было исполниться два года, повезли его в частную стоматологическую клинику Караганды. Лечить кариес решено было под наркозом. Введение внутривенной анестезии вызвало анафилактический шок, что впоследствии привело к смерти ребенка.

фото: stapravda.ru


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