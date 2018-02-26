Ubisoft изучит блокчейн и применит его в играх

Сейчас технологию активно изучают специалисты Стратегической инновационной лаборатории издательства с тем, чтобы в ближайшем будущем представить руководству варианты их применения.

Известная французская компания-издатель видеоигр Ubisoft сообщила о том, что начала исследовать блокчейн и возможности его применения в своих видеоиграх и сервисах. Сейчас технологию активно изучают специалисты Стратегической инновационной лаборатории издательства с тем, чтобы в ближайшем будущем представить руководству варианты их применения, сообщает hi-news.ru.

Лидвин Сауер, глава подразделения Ubisoft, исследующего тренды при инновационной лаборатории, пояснила в разговоре с игровым ресурсом IGN, что издательство заинтересовалось возможностью использовать блокчейн для работы с правами собственности для цифровых товаров, купленных игроками.

«Например, игрок наконец-то получит возможность приобрести реальные коллекционные цифровые предметы, которые будут принадлежать ему на сто процентов и кроме него их никто не сможет скопировать или воспроизвести», — поясняет Сауер.

Кроме того, блокчейн позволяет обеспечить защиту прав собственности, а эта проблема в видеоигровом бизнесе стоит особенно остро. Наверняка технологию можно применить таким образом, чтобы она помогла защитить интеллектуальные права создателей игр и других сопутствующих им товаров.

Один из возможных вариантов использования технологии блокчейн в игровой индустрии — работа с загружаемыми дополнениями, но на этом разработчики не намерены останавливаться.

«Будем двигаться дальше, ведь мы чувствуем, что с помощью блокчейна можно создать что-нибудь гораздо более интересное и глобальное», — говорит Сауер.

Желание Ubisoft использовать блокчейн в своих игровых проектах и сервисах похвально. Наверняка получится что-то поинтереснее и помасштабнее Криптокотиков.