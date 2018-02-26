Samsung объявляет предзаказ флагманских смартфонов Galaxy S9 и S9+ в Казахстане

Смартфоны Galaxy S9 и S9+ имеют передовую в своем классе 8-мегапиксельную фронтальную камеру Smart Auto Focus для качественных селфи и видеочатов.

Казахстанцы, желающие стать первыми обладателями инновационных флагманов Galaxy S9 и S9+, могут сделать предварительный заказ. В этом случае они получат в подарок трендовый аксессуар – беспроводную зарядку Samsung.

Приобрести свой смартфон и подарок по предзаказу можно в день старта продаж – 16 марта 2018 года.

Сделать предзаказ можно до 14 марта 2018 года включительно на официальном сайте.

Компания Samsung Electronics представила инновационные смартфоны Galaxy S9 | S9+. Устройства имеют безграничный экран Infinity Display – Galaxy S9 с диагональю 5,8 дюйма и Galaxy S9+ с диагональю 6,2 дюйма с разрешением Quad HD+ и технологией Super AMOLED.

В новой линейке смартфонов впервые представлена самая передовая, функциональная камера в истории мобильных устройств Samsung, полностью меняющая представление о возможностях мобильной фото- и видеосъемки.

Смартфон Galaxy S9+ оснащен двумя 12-мегапиксельными основными камерами с широкоугольным и телеобъективом. Широкоугольный объектив оснащен датчиком Super Speed Dual Pixel с невероятно быстрым автоматическим фокусом и изменяемой апертурой (диаметр объектива) F1.5/F2.4, позволяющей делать невероятно четкие, потрясающие кадры в полной темноте. Кроме того, камера осуществляет высококачественную видеосъемку со скоростью 960 кадров в секунду, позволяя впоследствии наслаждаться контентом в режиме замедленного воспроизведения Super Slo-Mo.

Оба объектива также оснащены оптической стабилизацией изображения (OIS), которая обеспечивает высокую четкость изображений.

Смартфоны Galaxy S9 и S9+ также имеют передовую в своем классе 8-мегапиксельную фронтальную камеру Smart Auto Focus для качественных селфи и видеочатов.