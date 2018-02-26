Вы всегда скрывали мои недостатки - Нуртас обратился к матери
26 февраля 2018, 12:23
Певец отпраздновал свой день рождения на Мальдивских островах. 25 февраля ему исполнилось 29 лет.
Кайрат Нуртас вместе с супругой устроил фотосессию на берегу. Отдыхая за рубежом, певец не забывает писать трогательные послания своей матери, передает Zakon.kz.
"Самая красивая и добрая мама во вселенной - это моя мама! Спасибо Всевышнему что именно вы подарили мне жизнь и именно вы стали моей мамой. Я наверное никогда не смогу отблагодарить вас. Я с самого рождения чувствую вашу поддержку, опору и любовь ко мне. Вы всегда скрывали мои недостатки, поддерживали мои начинания и радовались моим достижениям. Вы были готовы на все ради меня, и хочу сказать, что мой сегодняшний успех – это целиком ваша заслуга. Спасибо вам с отцом за правильное воспитание. Ведь именно вы научили меня быть сыном не только отца и матери, а быть сыном всего народа. Пусть всевышний подарит вам место в раю. Сейчас весь мой рай это вы с папой. Я безгранично люблю вас. Я всегда прошу у Аллаха здоровья для вас и долгих лет. Прошу прощения за беспокойствие за меня и тревоги", - написал Кайрат Нуртас.
Фото: Instagram
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