Режиссер Ермек Турсунов возглавил Союз кинематографистов Казахстана

Председателем правления Союза кинематографистов Казахстана избран режиссер Ермек Турсунов.

«В Алматы состоялся XV съезд Союза кинематографистов Казахстана. Председателем правления Союза, с подавляющим большинством голосов, стал кинорежиссер Ермек Турсунов», - сообщается на странице режиссера в Facebook.

Его предшественником на этой должности был Игорь Вовнянко.

Режиссер и писатель Ермек Каримжанович Турсунов родился 20 июля 1961 года в Алматинской области.

Учился на факультет журналистики Казахского Национального университета им. Аль-Фараби, а затем на сценарно-киноведческом факультете ВГИКа.

Является режиссером ставших известными фильмов «Келін» (вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»), «Шал» (Гран-при фестиваля «Киношок»), «Кенже», составившие трилогию, а также комедию «Кемпiр» и фильм «Жат» и других.

Турсунов также написал книги «Мамлюк», «Семь майских дней» и «Мелочи жизни».